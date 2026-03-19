Trenta anni dopo di nuovo l’appello in classe

Trent’anni dopo, torna l’appello in classe della 3D della scuola media Pacinotti, che ha frequentato tra il 1993 e il 1996. La classe, descritta come una famiglia unita senza episodi di bullismo o razzismo, si è riunita con l’obiettivo di ritrovare gli insegnanti e condividere ricordi. La scuola, priva di internet, ha mantenuto il legame tra gli studenti e i docenti nel corso degli anni.

Dimenticatevi la classica noiosa cena di classe, perché la mitica 3D della scuola media Pacinotti anni 93-96, non era solo una classe, era una famiglia, senza bullismo, razzismo, prime donne, connessa, ma senza connessione internet, che però aveva perso di vista i suoi amati professori. Con questa presentazione, gli ex ragazzi delle 3D di si sono ritrovati a cena per festeggiare i 30 anni dalla fine della scuola si sono messi alla ricerca dei professori. Sembrava una missione impossibile, numeri di telefono sbagliati, scambi di persona, che però non hanno scoraggiato la classe. Si sono dati appuntamento venerdì 13 marzo alla pizzeria Il Cantuccio da Ale a Ponsacco, con la presenza della professoressa di italiano Rosamaria Accardo e del professore di educazione artistica Roberto Mori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trenta anni dopo di nuovo l’appello in classe Articoli correlati Il "Perrino" accoglie la mostra "Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo"Un'immagine proiettata da lunedì sera sulla facciata monumentale dell'ospedale annuncia l'evento. Leggi anche: La mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” fa tappa all'ospedale Perrino Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026 Tutti gli aggiornamenti su Trenta anni Temi più discussi: San Juan, Italia-Spagna 68-56 (Zandalasini 22). Le Azzurre tornano al Mondiale dopo 32 anni!; Trent'anni dopo l'incendio, messa e concerto in Basilica per La Fenice; Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 32 anni dopo: a Perugia si riparte dalla sentenza per cercare la verità; Trenta anni dopo di nuovo l’appello in classe. Trenta anni dopo di nuovo l’appello in classeDimenticatevi la classica noiosa cena di classe, perché la mitica 3D della scuola media Pacinotti anni 93-96, non era solo una classe, era una famiglia, senza bullismo, razzismo, prime donne, connessa ... lanazione.it Trent'anni di InCE a TriesteAlle celebrazioni per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio partecipa al Forum del corridoio Imec ... rainews.it Dal 21 marzo al 12 aprile, la storica Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto celebra i trenta anni dalla riapertura dopo il restauro del 1996 con la mostra “Percorsi di arte e memoria”. Un viaggio tra opere, tecniche e autori che hanno segnato la vita cultu - facebook.com facebook