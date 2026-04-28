Confindustria esprime preoccupazioni riguardo alle conseguenze di un possibile conflitto prolungato e ai problemi energetici, prevedendo una crisi economica tra le più gravi mai registrate. Secondo le stime, anche una cessazione immediata della guerra comporterebbe comunque una riduzione della crescita tra lo 0,1 e lo 0,3 per cento. L’organizzazione ritiene che, in ogni caso, si potrebbe assistere a un lento miglioramento nel tempo.

"Se la guerra finisse oggi l’impatto varrebbe all’incirca lo 0,1-0,3% di mancata crescita, quindi comunque sia avremmo già un impatto, ma tutto sommato potremmo avere una prospettiva di lento miglioramento". Lo ha detto Alessandro Fontana (foto), direttore del Centro studi di Confindustria, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di finanza pubblica. Qualora, perà, avessimo "una guerra in Iran più lunga, che arrivi a fine anno, questa potrebbe proiettarci nella più grave crisi energetica della storia – è la previsione più fosca tracciata da Fontana –.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I timori di Confindustria: "Conflitto ed energia? Rischiamo la crisi più grave della storia"

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