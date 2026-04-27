L’allarme di Confindustria | Rischiamo la più grave crisi energetica della storia

Confindustria ha avvertito che si potrebbe verificare una crisi energetica senza precedenti, definendola come la più grave mai affrontata. L'organizzazione ha sottolineato i rischi legati alla situazione attuale, evidenziando possibili conseguenze per il settore industriale e l’economia nazionale. La notizia ha attirato l’attenzione di vari osservatori, mentre si attendono eventuali interventi o risposte da parte delle autorità competenti.

Confindustria lancia l’allarme su quella che potrebbe essere “la più grave crisi energetica della storia”. In un’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica, il direttore del centro studi, Alessandro Fontana, ha dichiarato: “Se la guerra in Medio Oriente finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe tra 0,1 e 0,3 punti percentuali di mancata crescita”. Secondo Fontana con una guerra più lunga potremmo ritrovarci “nella più grave crisi energetica della storia”. L’associazione degli imprenditori, quindi, propone “scostamento di bilancio per aiuti di intensità proporzionata agli aumenti dei costi gas ed elettricità fino a dicembre 2026 per tutte le imprese in media, alta e altissima tensione”.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia” Notizie correlate Iran, l’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Se la guerra in Iran “finisse oggi”, l’impatto “varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di crescita” ma “con una guerra lunga” potremmo trovarci “nella... Confindustria, con guerra lunga rischiamo più grave crisi energetica della storia"Se la guerra finisse oggi l'impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’allarme di Confindustria sul caro energia: Per le imprese conto da 7 a 21 miliardi; Caro energia, l’allarme di Confindustria: A rischio i territori montani; Guerra e rischio recessione per Italia, l'allarme di Confindustria; Landini e Orsini, il duo che agita il governo: Allarme industria. Iran, l’allarme di Confindustria: Rischiamo la più grave crisi energetica della storiaSe la guerra in Iran finisse oggi, l'impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di crescita ma con una guerra lunga potremmo trovarci nella più grave ... lapresse.it L’allarme di Confindustria: Rischiamo la più grave crisi energetica della storiaConfindustria lancia l’allarme su quella che potrebbe essere la più grave crisi energetica della storia. In un’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblic ... tpi.it Confindustria sottolinea che «la principale vulnerabilità del Paese è l’energia e rimarrà tale per anni» quindi è «decisivo avere: una strategia per superarla (con target e milestone come con il PNRR) e un piano di emergenza condiviso per affrontare le crisi» - facebook.com facebook Dfp, le audizioni. Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia” x.com