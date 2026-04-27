Confindustria | rischiamo la più grave crisi energetica della storia

Secondo Confindustria, in caso di cessazione immediata del conflitto, l’effetto sulla crescita economica sarebbe molto limitato, pari allo 0,1-0,3%. La stima riguarda l’impatto di questa guerra sulla crescita del paese, indicando che anche una risoluzione rapida non eliminerebbe completamente le conseguenze economiche legate al conflitto. La nota è stata diffusa oggi, 27 aprile.

ROMA, 27 APR – “Se la guerra finisse oggi l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già fino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica”. Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria in audizione sul Dfp alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “La nostra principale vulnerabilità è l’energia e resterà tale per altri anni: è importante adesso – visto che è la seconda volta che accade in pochi anni – mettere a terra una strategia per superarla che sia a milestone...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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