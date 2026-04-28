I tennisti sulla terra rossa si trovano davanti a una novità che cambia il modo di interpretare le chiamate: il sistema “Hawk-Eye” ha sostituito le decisioni umane, eliminando le chiamate visive sul segno a terra. La presenza del segno rappresenta un elemento di verifica diretto, ma con l’introduzione della tecnologia il suo ruolo si riduce, lasciando meno spazio all’interpretazione e più affidamento al monitor digitale.

Il problema, sulla terra rossa, è che c’è il segno. E’ una prova quasi forense: è lì, sotto i tuoi occhi, “c’è spazio”, la pallina è fuori. E invece no: questo principio basico – quasi ancestrale – del tennis amatoriale e professionistico fino ad un attimo fa, non vale più. Ora c’è il sistema Hawk-Eye ELC, l’arbitraggio elettronico. Il quale, per definizione, distribuisce solo certezze, dati di fatto inoppugnabili. Se sul veloce non c’è margine di dibattito, ora la stagione sulla terra quel dibattito lo riapre. Ed è un dibattito filosofico persino, come scrive il New York Times. L’occhio elettronico funziona ormai in tutti i tornei oltre il livello “250”, e in tre Slam su quattro tranne il Roland Garros: il più importante torneo al mondo su terra battuta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tennisti non possono più credere ai loro occhi: “Hawk-Eye” ha cancellato la magia del segno a terra

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