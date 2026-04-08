Nuovo robot per preparare le terapie che trattano i tumori | la novità da 500mila euro all’ospedale Molinette di Torino

Da torinotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un ospedale di Torino è stato introdotto un robot dal costo di 500 mila euro dedicato alla preparazione di terapie per il trattamento dei tumori. Questo nuovo dispositivo consente di preparare le terapie onco-ematologiche in modo personalizzato, rispettando le dosi e le forme più adatte al paziente. Il robot mira a migliorare la sicurezza durante le procedure e a rendere più efficienti i processi di produzione delle terapie.

Permette di preparare le terapie onco-ematologiche in forma e dose personalizzata, assicurando elevati standard di sicurezza e garantendo l’ottimizzazione dei flussi di lavoro. All’ospedale Molinette di Torino, è stato presentato oggi, 8 aprile, il nuovo robot della farmacia ospedaliera della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Colpito da infarto, va in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore. I sanitari non si arrendono e all'ospedale Molinette di Torino viene salvato anche grazie alla circolazione extracorporeaQuarantacinque minuti di massaggio cardiaco e l'uso della circolazione sanguigna extracorporea (Ecmo).

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