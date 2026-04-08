Nuovo robot per preparare le terapie che trattano i tumori | la novità da 500mila euro all’ospedale Molinette di Torino

In un ospedale di Torino è stato introdotto un robot dal costo di 500 mila euro dedicato alla preparazione di terapie per il trattamento dei tumori. Questo nuovo dispositivo consente di preparare le terapie onco-ematologiche in modo personalizzato, rispettando le dosi e le forme più adatte al paziente. Il robot mira a migliorare la sicurezza durante le procedure e a rendere più efficienti i processi di produzione delle terapie.