I rituali e l' abito giusto i soci e chi comanda | vi porto dentro i Lions Club di Brescia

Da oltre dieci anni, una psicologa bresciana fa parte dei Lions Club locali, una rete di volontari dedicata a progetti sociali. Oggi ricopre il ruolo di governatrice del Distretto 108ib2, che coinvolge circa mille soci. Nei Lions, i rituali e l’abbigliamento formale sono elementi distintivi, mentre la presenza di membri con ruoli di comando e di associazioni solide caratterizza questa organizzazione di volontariato.

Daniela Rossi è psicologa e madre di tre figli: è ormai dal 2012 che fa ufficialmente parte del mondo Lions e oggi è nientemeno che la governatrice del Distretto 108ib2, organizzazione che conta circa 1.400 soci coordinati in 57 club e strutturati in 10 zone complessive, comprendenti le province.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

I rituali, i soci, chi comanda: vi porto dentro i Lions club di Firenze“Non puoi andare molto lontano finché non inizi a fare qualcosa per qualcun altro”.

Leggi anche: I rituali, i soci e chi comanda. Vi porto dentro i 4 club Rotary di Perugia

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Chi sono i soci dei 20 Rotary Club di Firenze, che obiettivi hanno e chi comanda; Lions Nord Sardegna, cultura e identità al centro del Service Nazionale Custodi del tempo 2025-2026. Convegno oggi al Catalunya.

I rituali e l'abito giusto, i soci e chi comanda: vi porto dentro i Lions Club di BresciaIl Distretto 108ib2 conta circa 1.400 soci, più della metà sono bresciani: è guidato dalla governatrice Daniela Rossi, affiancata da un terzetto di donne. Il mondo Lions spiegato come si deve: come si ... bresciatoday.it

Celebrato il Lions Day dei club di Pescara e ChietiL'appuntamento che ha visto protagonisti i club del Pescarese e del Chietino si è tenuto in piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare ... ilpescara.it

' Il Lions Club Santa Teresa di Riva ha partecipato all'iniziativa " `" svoltasi presso l'autodromo "Concordia" di Favara finalizzata ad una raccolta fondi per l'acquisto di un cane guid facebook