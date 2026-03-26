Quattro club Rotary operano a Perugia, riunendo professionisti di diversi settori. I soci si incontrano regolarmente per condividere iniziative di volontariato e sostenere progetti locali. La loro attività si basa su incontri, scambi di idee e collaborazioni, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e rafforzare i legami tra i membri. La presenza di queste realtà rappresenta un punto di riferimento nel panorama associativo della città.

Costi di iscrizione, regole per entrare, passaggi della campana. Tanti i professionisti iscritti. Cosa succede all'interno dei club Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. Vi svelo il progetto e chi c'è dietro Autovelox e T-Red in Umbria: tutto quello che c'è da sapere. La mappa, i limiti e i nuovi apparecchi Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuote . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - I rituali, i soci e chi comanda. Vi porto dentro i 4 club Rotary di Perugia

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