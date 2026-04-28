Gianluca Rocchi l' audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma | Fatti i fatti tuoi

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito nel calcio italiano riguardo a un episodio arbitrale durante la partita tra Inter e Roma. Si discute di un fallo riguardante un giocatore giallorosso e di un audio che sarebbe scomparso, in particolare di una frase attribuita all’arbitro. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di polemiche e indagini che coinvolgono la classe arbitrale nazionale.

Un nuovo episodio che scuote il calcio italiano. Da qualche giorno non si fa altro che parlare del terremoto giudiziario che sta investendo la classe arbitrale della nostra Federazione. Al momento sono indagati il designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Gervasoni. Tra le situazioni attenzionate ci sarebbe anche il caso del mancato rigore all'Inter nella partita con la Roma, decisiva per la lotta scudetto dello scorso campionato. In quel match l'assistente VAR Piccinini avrebbe segnalato il fallo sull'interista Bisseck, ma il VAR Di Bello gli avrebbe risposto: " Fatti i fatti tuoi ". L'audio è scomparso. Repubblica ha citato una fonte che...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi" Notizie correlate Caso Rocchi, dubbi anche su Inter Roma: il fallo su Bisseck e le parole dal VAR: «Fatti i fatti tuoi»di Francesco AlipertaCaso Rocchi, spuntano nuovi dubbi anche sulla sfida tra Inter e Roma della scorsa stagione: ecco tutti i dettagli L’indagine... La testimonianza sull’episodio di Bisseck in Inter-Roma, il VAR: “Fatti i fatti tuoi”. Audio sparitoSecondo un testimone l'assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: "Fatti i fatti tuoi" nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N'Dicka. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Chi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva; Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: ombre sulla stagione 2024/25. Rocchi parlava con molti club, l’indiscrezione solleva un polverone. Inter-Roma, spariti gli audio e in Procura sale la tensioneRocchi parlava con 29 club, l’indiscrezione solleva un polverone. Inter-Roma audio Var spariti e in Procura sale la tensione ... sport.virgilio.it Inchiesta arbitri, Rocchi parlava con molti club. Il caso Var si allarga anche alla partita Inter-Roma: sparito l’audio del contatto Ndicka-BisseckLa Procura di Milano ha sentito 29 arbitri ed ex arbitri. Sotto la lente i rapporti con le società e il ruolo di Gervasoni ... affaritaliani.it Doveri “non gradito”, con chi parlò Rocchi Partiamo dalle conferme. Gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri sono cinque: quattro per frode sportiva, uno per false informazioni riferite al pm. Nel primo grippo Gianluca Rocchi (capo facebook Dino Tommasi è il nuovo designatore di arbitri di Serie A e B al posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi per le indagini su di lui x.com