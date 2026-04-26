Caso Rocchi tutto nasce dal rigore su Bisseck costato lo scudetto all' Inter

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è stato raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Milano, che sta conducendo un’indagine per frode sportiva. L’indagine, condotta dal pubblico ministero Ascione, riguarda un episodio legato a un rigore assegnato a favore di una squadra, decisione che ha influenzato l’esito dello scudetto dell’ultima stagione. I dettagli dell’inchiesta sono ancora in fase preliminare.

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva condotta dal pm Ascione. L’inchiesta è scaturita da una lettera-bomba inviata a maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, che ha denunciato presunte irregolarità nel mondo VAR.Tra i casi citati, il più pesante riguarda la partita Inter-Roma della stagione 2024-2025. In quell’occasione si verificò un contatto in area tra Evan Ndicka e Yann Bisseck. Secondo la lettera di Rocca, si trattò di un rigore netto a favore dell’Inter, tanto che la stessa Commissione arbitrale, durante un raduno successivo, ammise pubblicamente davanti a tutti gli arbitri e assistenti di aver "perso un rigore netto".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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