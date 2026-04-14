I programmi TV di oggi 14 aprile 2026 | fiction reality show e film

Oggi, 14 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi e film sui canali nazionali. Su Rai 1 va in onda una puntata di “Il commissario Montalbano”, mentre Canale 5 trasmette una puntata del reality “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 è programmato il film “Mission: Impossible”. Questi sono alcuni dei contenuti principali proposti in prima serata.

Guida ai programmi TV del 14 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission: Impossible” su Canale 20. La prima serata del 14 aprile offre su Rai 1 Il Commissario Montalbano, un titolo che continua a dominare gli ascolti. Rai 2 punta sull’intensità di Belve, mentre Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello Vip, sempre al centro del dibattito televisivo. Italia 1 sceglie l’inchiesta con Le Iene Presentano: Inside, mentre su Tv8 arriva la leggerezza di Italia’s Got Talent. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno propone il blockbuster World War Z, mentre Sky Cinema Collection dedica la serata all’adrenalina di Fast & Furious 7.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 14 aprile 2026: fiction, reality show e film I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su... I programmi TV di oggi 17 marzo 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 17 marzo 2026: “Le libere donne” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Spider-Man” su Italia 1 La prima serata del... The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin