Con l’arrivo della primavera, la vite inizia una fase critica del suo ciclo vegetativo, caratterizzata dalla crescita dei germogli. Durante questo periodo, i tessuti giovani risultano particolarmente esposti e sensibili, rendendoli vulnerabili a malattie come l’oidio e la peronospora. Per tutelare le piante, vengono adottati i primi trattamenti, che devono rispettare limiti specifici e considerare le condizioni climatiche.

Con i primi germogli la vite entra in una delle fasi più delicate del suo ciclo vegetativo. I tessuti giovani sono esposti e vulnerabili, pronti a diventare terreno fertile per patogeni come oidio e peronospora. In questa fase si inseriscono i trattamenti preventivi e di copertura, una pratica che accompagna la viticoltura da secoli e che ancora oggi resta difficile da aggirare. Anche in regime biologico la difesa passa da due sostanze chiave, lo zolfo e il rame. Non esistono molte alternative altrettanto efficaci e autorizzate. A queste si affiancano preparati coadiuvanti, come i distillati di legno, estratti di piante, oli essenziali, macerati, alghe e minerali che ampliano lo spettro d’azione senza introdurre molecole di sintesi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I primi trattamenti, tra necessità e limiti

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