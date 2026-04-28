' I primi 50 anni dell' Este Bar' | la famiglia Raiti si racconta nel libro di Cinzia Berveglieri

Giovedì 30 aprile alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, sarà presentato il libro di Cinzia Berveglieri dedicato ai primi 50 anni dell’Este Bar. L’opera raccoglie le testimonianze della famiglia Raiti, che ha gestito il locale nel corso degli anni, offrendo un racconto dettagliato della sua storia e delle trasformazioni avvenute nel tempo. La presentazione offrirà l’opportunità di ascoltare direttamente alcuni dei protagonisti di questa vicenda.

Ripercorre la storia de 'I primi 50 anni dell'Este Bar' attraverso i racconti della famiglia Raiti il libro di Cinzia Berveglieri che giovedì 30 aprile alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Dialogheranno con l'autrice Gian Pietro Zerbini (già.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate 50 Anni di AIDO Modena, con il libro "Volti di Rinascita" si racconta la speranza del trapiantoAIDO Sezione Provinciale di Modena, come primo evento celebrativo del suo 50° anniversario dalla fondazione avvenuta nel 1976 e in occasione della... Famiglia nel bosco, Catherine racconta la loro scelta di vita alternativa in un libroIl caso della famiglia del bosco si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che sposta l’attenzione dalla cronaca giudiziaria alla narrazione... Panoramica sull’argomento Si parla di: L’erboristeria Stagnozzi diventa bottega storica; Dai mercatini di Natale al punto vendita: Dolciaria Benetti pronta a deliziare il centro tutto l’anno. I primi 50 anni del Caffè Lombardi: Ecco com’è cambiata la città, ad agosto chiudevamo un mese. Oggi è impensabilePietrasanta, 8 aprile 2026 – Quando hanno alzato per la prima volta la saracinesca, in via Mazzini, o meglio, in via di Mezzo c’erano solo un altro paio di bar oggi non più esistenti. E Pietrasanta ... lanazione.it