Da maggio entrerà in funzione la nuova Casa di comunità di Gavirate, che si sposterà dalla sede attuale in via Ticino 33 a quelli di piazza Alcide De Gasperi. I lavori di riqualificazione degli spazi sono stati completati e la struttura sarà operativa a partire da lunedì 4. La nuova sede fa parte di un progetto di rafforzamento dei servizi di assistenza sul territorio.

Da maggio sarà attiva la Casa di comunità di Gavirate. La sede distrettuale di Asst Sette Laghi, attualmente in via Ticino 33, si trasferirà infatti nei nuovi spazi di piazza Alcide De Gasperi, che apriranno lunedì 4. Si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione dell’edificio - di proprietà del Comune di Gavirate - realizzati grazie a un investimento Pnrr di quasi un milione di euro, che hanno interessato il piano terra e il piano seminterrato. Gli ambienti sono stati completamente rinnovati per rispondere ai nuovi modelli di assistenza territoriale. Nel dettaglio il piano terra è destinato ad accogliere le attività rivolte al cittadino, inclusi gli ambulatori specialistici, mentre il piano seminterrato ospiterà le attività di supporto logistico e gli spazi per il personale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I modelli di assistenza sul territorio. Ultimi lavori di riqualificazione. Apre la nuova Casa di comunità

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