Tornano i treni del mare | da Como e dalla Lombardia diretti fino alle spiagge della Liguria

Con l’arrivo della bella stagione tornano i “treni del mare”, i collegamenti diretti tra la Lombardia e la Liguria pensati per il turismo del fine settimana. Da sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, Trenord potenzia l’offerta complessiva, aumentando le corse verso aeroporti, laghi e località balneari. Il servizio dei “treni del mare” riparte ufficialmente dal 28 marzo e sarà attivo ogni sabato e nei giorni festivi. L’offerta prevede cinque coppie di treni al giorno, realizzate in collaborazione tra Trenord e Trenitalia. I convogli collegheranno direttamente diverse città lombarde, tra cui Como, Milano, Monza, Seregno, Bergamo e altre, con le principali località della Riviera ligure, sia di Levante sia di Ponente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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