Per le festività di Pasqua, i voli hanno già raggiunto prezzi sopra i 400 euro per alcune tratte, tra cui Genova-Catania e Milano-Crotone. Anche i treni registrano aumenti di prezzo rispetto agli anni precedenti. I biglietti economici da nord a sud Italia, se acquistati ora, superano questa soglia, rendendo più costosi i viaggi per le festività di Pasqua.

Caro-voli anche quest’anno per le festività di Pasqua, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte oltre i 400 euro tra andata e ritorno. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato giovedì scorso un monitoraggio delle tariffe aeree. «Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli risultano già molto elevati al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). - spiega Assoutenti - Servono più di 320 euro per volare nelle stesse date verso Catania partendo da Torino, Firenze e Ancona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I voli per Pasqua già sopra i 400 euro, le tratte più care Genova-Catania e da Milano a Crotone e Reggio. Aumentano anche i treni

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