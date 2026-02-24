Mdi Ensemble per I Concerti della Normale

Il MDI Ensemble ha scelto di esibirsi al Teatro Verdi di Pisa il 5 marzo alle 21, portando un repertorio che spazia dal tardo romanticismo alla musica contemporanea. La causa di questa performance risiede nell’intento di offrire al pubblico un’esperienza sonora unica, arricchita dall’interpretazione di composizioni meno note. L’ensemble, noto per la cura nei dettagli, ha preparato un programma che combina sonorità intense e sperimentali, attirando l’attenzione degli appassionati di musica classica.

Giovedì 5 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, l'MDI Ensemble, acclamata formazione cameristica specializzata nel repertorio del XX secolo e nella musica contemporanea, propone al pubblico de I Concerti della Normale un raffinato programma che esplora sonorità tra tardo romanticismo ed.