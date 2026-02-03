Quartetto Noûs per i Concerti della Normale

Martedì sera il Teatro Verdi di Pisa ospiterà il Quartetto Noûs, uno dei gruppi più interessanti del panorama cameristico. La formazione, nota per la sua energia e originalità, suonerà brani di Šostakovi? e Dvo?ák, e presenterà in prima assoluta un nuovo quartetto. L’appuntamento rientra nella serie dei Concerti della Normale, che porta in scena giovani talenti e composizioni inedite.

Martedì 10 febbraio alle ore 21 si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale il Quartetto Noûs, una delle realtà cameristiche più vitali e innovative della sua generazione, che, oltre a brani di Šostakovi? e di Dvo?ák, proporrà in prima esecuzione assoluta il Quartetto n. 2 di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Normale Concerti I concerti della Città di Scandicci - Opencitywinter 2025 -Concerto del quartetto Gynaikos I Concerti della Normale: Giuseppe Albanese al pianoforte Martedì sera al Teatro Verdi di Pisa, Giuseppe Albanese si esibirà in un concerto che promette emozioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Normale Concerti Argomenti discussi: Quartetto d’Archi Un concerto per fare memoria. Šostakovi? e Beethoven per gli archi del Quartetto NoûsMusiche per archi di Šostakovi? e Beethoven per il Quartetto Noûs, in concerto al Teatro Sannazaro di Napoli per l'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. (ANSA) ... ansa.it Dialoghi a distanza tra Šostakovi? e Beethoven per il Quartetto NoûsL’ensemble d’archi in concerto il 22 gennaio a Napoli per la Scarlatti Riceviamo e pubblichiamo. Un dialogo a distanza tra Šostakovi? e Beethoven è al centro della proposta musicale del Quartetto Noûs ... expartibus.it Quando il tuo quartetto d’archi finisce ad aprire i concerti delle Olimpiadi MilanoCortina2026 e tu pensavi di finire al massimo alla sagra del pesto. Succede. Alter Echo live in concerto 7 Febbraio ore 20:45 Palafiemme, Cavalese (TN) Prenotazione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.