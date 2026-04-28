I lupi a Poggio Grande Sbranate oche e caprette FdI | Serve un censimento

A Poggio Grande, alcuni animali da cortile sono stati vittima di attacchi da parte di lupi, che hanno sbranato oche e caprette. La questione è stata portata all’attenzione delle istituzioni politiche, con Fratelli d’Italia che ha richiesto l’effettuazione di un censimento per monitorare la presenza dei predatori nella zona. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione di questi animali selvatici e sulla sicurezza degli allevamenti locali.

Lupi sbranano caprette e oche a Poggio Grande, e Fratelli d’Italia porta il tema nelle aule di consiglio comunale e in quelle regionali di via Aldo Moro. L’episodio, avvenuto nella notte del 20 aprile scorso, ha scosso la frazione di Castel San Pietro, dove alcuni predatori hanno colpito bestiame domestico all’interno di pertinenze private e giardini situati a ridosso delle abitazioni. L’evento non è che l’ultimo di una serie di avvistamenti segnalati con frequenza già durante l’inverno, spesso documentati dai residenti con fotografie pubblicate su gruppi Facebook per testimoniare una presenza ormai costante. "È grave quanto accaduto a Poggio Grande", dichiarano in una nota congiunta Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, e Giovanni Bottiglieri, capogruppo FdI in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I lupi a Poggio Grande. Sbranate oche e caprette. FdI: "Serve un censimento" Notizie correlate Lupi in Puglia, FdI lancia una proposta di legge per monitoraggio e censimentoIl gruppo regionale, con il consigliere Tommaso Scatigna come primo firmatario, propone un piano in sette punti per tutelare allevatori e cittadini,... Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: “Era nel nostro giardino”Lucca, 11 febbraio 2026 – Ancora un attacco da parte di un lupo che, nella mattinata di ieri intorno alle 11, introducendosi all’interno del giardino... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Evangelisti (FdI): Avviare monitoraggio sulla presenza di lupi a Castel San Pietro Terme; I lupi a Poggio Grande. Sbranate oche e caprette. FdI: Serve un censimento. Lupi si aggirano tra le case. Timori a Poggio alla CroceInizia a esserci preoccupazione tra gli abitanti di Poggio alla Croce dove ci sono stati avvistamenti di lupi tra le case del borgo a metà tra Greve in Chianti e Figline Incisa. Sul gruppo Whatsapp ... lanazione.it Traffico a Poggio Grande: Problemi di sicurezzaA Poggio Grande la situazione del traffico in costante aumento crea problemi concreti di sicurezza, serve intervenire dando seguito alla realizzazione delle rotonde che erano state promesse. Il ... ilrestodelcarlino.it 41° FESTA DELLA FAMIGLIA Poggio Grande di Castel S. Pietro Terme Dal 24 Aprile al 2 Maggio — una settimana di festa, musica, buon cibo e comunità! Stand gastronomico completamente al coperto Pesca di beneficenza a sostegno del Pol - facebook.com facebook