Un lupo ha fatto un’altra visita in pieno giorno e questa volta ha preso di mira una famiglia di Aquilea. Ieri mattina, intorno alle 11, l’animale si è introdotto nel giardino di casa Donati–Simonetti e ha ucciso quattro oche. Il proprietario, che ha visto tutto, è riuscito a far scappare il lupo e ora si cerca di capire come sia potuto entrare nell’area. Nessuno si aspettava un attacco così nel cuore della giornata.

Lucca, 11 febbraio 2026 – Ancora un attacco da parte di un lupo che, nella mattinata di ieri intorno alle 11, introducendosi all’interno del giardino di un’abitazione ad Aquilea, ha ucciso quattro oche di proprietà della famiglia Donati–Simonetti. Un attacco predatorio in piena regola, uno dei tanti che la famiglia ha subìto nel corso del tempo da parte di altri animali selvatici. Daniele Donati, il figlio, ha un’impresa agricola attigua, e negli anni ha patito anche economicamente, danni causati delle devastazioni da parte di caprioli e cinghiali. Ma in questo caso, l’uccisione delle oche a opera di un lupo, è stata appurata direttamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: “Era nel nostro giardino”

Approfondimenti su Lucca Aquilea

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lucca Aquilea

Argomenti discussi: Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: Era nel nostro giardino.

Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: Era nel nostro giardinoIl predatore ha preso d’assalto gli animali della famiglia Donati-Simonetti. Il titolare è riuscito a scacciarlo quando ne aveva già uccise quattro ... lanazione.it

Lupi all’assalto in pieno giorno. Greggi di pecore nel mirino: E’ una battaglia quotidianaAncora paura per un attacco di lupi, colpita un’azienda. E’ accaduto nei giorni scorsi che sul territorio zerasco, in località La Chiosa, questi famelici predoni, abbiano colpito pecore di razza ... lanazione.it

Si vede che non sa di cosa sta parlando, se il lupo ha fame e' storicamente dimostrato attacca le persone vedasi dati storici il lupo e' pericoloso come dimostrano i dati storici : FULCO PRATESI - libro-STORIA DELLA NATURA D' ITALIA -" il fatto poi,che delle 6 - facebook.com facebook