Lupi in Puglia FdI lancia una proposta di legge per monitoraggio e censimento

In Puglia, è stato presentato un progetto di legge da parte di Fratelli d'Italia per il monitoraggio e il censimento dei lupi. La proposta si basa su un’iniziativa già avviata dalla Regione a ottobre, in collaborazione con il Cnr, che mira a controllare la presenza di questi animali e a favorire la convivenza con le persone.

Il gruppo regionale, con il consigliere Tommaso Scatigna come primo firmatario, propone un piano in sette punti per tutelare allevatori e cittadini, sfruttando la nuova flessibilità concessa dall'Europa BARI – In Puglia, come noto, esiste un progetto pilota, lanciato nell'ottobre scorso dalla Regione, in collaborazione con il Cnr, per monitorare i lupi e sostenerne la coesistenza con l'uomo. Ed è solo una delle iniziative sorte negli ultimi anni. Ma il gruppo di minoranza di Fratelli d'Italia, evidentemente, si prefigge di andare oltre. Fino ad avanzare una proposta di legge, che è stata presentata dal gruppo regionale e che è volta all'istituzione di un "Piano di monitoraggio e censimento del lupo".

