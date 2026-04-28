Secondo il Rapporto Censis “L’informazione nel mirino”, per la prima volta si osserva un lieve calo nell’uso dei social network tra i giovani. La ricerca evidenzia che i giovani stanno iniziando a staccarsi dai social, segnando un cambiamento rispetto agli anni precedenti. La diminuzione riguarda in particolare alcune piattaforme, con un trend che si fa notare nel panorama della comunicazione digitale.

Primo lieve calo dell’uso dei social network nei giovani: è la vera novità che riguarda la comunicazione e i giovani, registrata nel Rapporto Censis “L’informazione nel mirino”. Nel dossier presentato oggi l’istituto rileva che in particolare, tra i 14-29enni si conferma nel 2025 la maggiore tendenza a frequentare i social ma si assiste a una contrazione: il 74,8% dichiara di utilizzare Instagram (-3,3% rispetto all’anno precedente) e il 76,9% è utente di YouTube (-0,7%) mentre regge meglio TikTok con il 64,5% (erano il 64,2%). I giovani sono molto presenti sulle piattaforme di messaggistica – quasi totalmente rappresentati su WhatsApp con l’88,6% – e sulle multipurpose come Amazon (50,8%), dove pero’ sono presenti in maniera ancor più significativa le altre fasce d’età.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I giovani iniziano a staccarsi dai social: il dato Censis che cambia la narrazione

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