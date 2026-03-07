LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | il gruppo entra nel tratto di Bagnaia iniziano a staccarsi le prime atlete

La corsa femminile di Strade Bianche 2026 è arrivata nel tratto di Bagnaia, dove le prime atlete stanno iniziando a distanziarsi dal gruppo principale. La gara è in corso e le cicliste stanno affrontando le prime fasi di selezione, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La competizione maschile inizia alle 11.45, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma dedicata.

10.48 Iniziano a crearsi le prime differenze fra le favorite e le altre partecipanti lungo il tratto di Bagnaia con la selezione che si fa da dietro. 10.45 Si entra sulla salita in sterrato di Bagnaia con il gruppo che perde i primi pezzi. 10.44 Il plotone è chiamato ad affrontare un “dentello” prima di affrontare la salita che porta ai 3,5 chilometri all’insù verso la località Bagnaia. 10.43 Superato il primo tratto in sterrato, le atlete sono entrate negli 120 chilometri di gara avvicinandosi alla parte di strade bianche nominata “Bagnaia” dove potrebbe accendersi la competizione. 10.41 Nessuna conseguenza grave per le atlete che superano ancora una volta compatte il tratto di Vidritta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: il gruppo entra nel tratto di Bagnaia, iniziano a staccarsi le prime atlete Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 130 chilometri all’arrivo, il gruppo rimane compatto Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: parte la gara, favorite in gruppo Approfondimenti e contenuti su Strade Bianche. Temi più discussi: Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne). LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del ... oasport.it : ` Oggi, sabato 7 marzo, le strade bianche delle crete senesi tornano a essere il centro del mondo del ciclismo. La ventesima edizione della Strade Bianc - facebook.com facebook STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com