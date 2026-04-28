I Giovani del Pd Lazio hanno eletto il loro nuovo segretario

I Giovani del Partito Democratico del Lazio hanno concluso il loro congresso e hanno eletto il nuovo segretario. La nomina è stata ufficializzata di fronte ai partecipanti, che hanno approvato la candidatura di Alessandro Spicola, nato nel 1999. La scelta è stata condivisa durante l’assemblea, che si è svolta nelle ultime ore.

I Giovani Dem del Lazio hanno concluso il loro congresso ed eletto il nuovo segretario. Si chiama Alessandro Spicola, classe 1999. Nuovo segretario nei Gd LazioNovità in casa Pd, o meglio tra i giovani del partito. Dopo il cambio di guida nella federazione romana, con l'elezione di Jacopo Augenti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il Pd cerca la svolta elettorale e di idee puntando sui giovani: eletto il segretario EmiliSimone Emili è il nuovo segretario regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Ercolino eletto all’unanimità segretario del circolo PDTempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l’elezione di Antonio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ocse, Guerra: giovani e sicurezza? La metà non sa se lavorerà mese prossimo; Sette giovani per Lecco: i GD portano il futuro alle comunali; Torna ’Democraticamente’. Borse di studio per i giovani; Il Pd cerca la svolta elettorale e di idee puntando sui giovani: eletto il segretario Emili. Coniugare anziani, giovani e sociale. I candidati del Pd spiegano come fare traendo spunto da altre realtàDurante l'evento al centro sociale, nel cuore della frazione, si è parlato degli anziani, della loro vita all'interno della comunità e del loro rapporto con i giovani. Il tema del sociale è al centro ... anconatoday.it Politica, al via la Scuola Nazionale Pd: Santa Marinella chiama i giovani alla formazioneDall’attivismo alla competenza amministrativa: aperte le iscrizioni per l’evento di Frascati (14-17 maggio 2026). Lucia Gaglione: Investiamo sul ricambio generazionale per costruire l’alternativa ... civonline.it I giovani del Consiglio dei Bambini di Malnate in visita istituzionale a Roma con la sindaca. facebook