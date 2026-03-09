Ercolino eletto all’unanimità segretario del circolo PD

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l'elezione di Antonio Ercolino alla carica di Segretario di Circolo. L'esito del voto ha sancito un consenso plebiscitario: la lista "Generazione Democratica", con Ercolino alla guida, è stata votata all'unanimità da tutti i partecipanti. L'elezione di Ercolino è il frutto di una forte sintesi politica e di una volontà condivisa da tutti gli iscritti di procedere con una lista unica. Questa scelta unitaria nasce dalla consapevolezza che l'esperienza del nuovo Segretario rappresenti l'elemento chiave per guidare il partito in questa nuova fase, agendo come solida base su cui innestare un progetto che intende aprirsi con decisione al futuro e alle nuove sfide del territorio.