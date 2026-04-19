Il Pd cerca la svolta elettorale e di idee puntando sui giovani | eletto il segretario Emili

Il partito ha scelto un nuovo segretario regionale per i Giovani Democratici in Umbria, eletto dai tesserati e dai delegati dei circoli locali. La nomina rappresenta un passo importante nel tentativo di rafforzare l’identità e le proposte rivolte alle nuove generazioni. Il nuovo leader, già attivo nel movimento giovanile, guiderà il settore in vista delle prossime sfide elettorali e di rinnovamento interno.

Simone Emili è il nuovo segretario regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. E' stato eletto dai tesserati delegati dei vari circoli umbri e da oggi guiderà uno dei movimenti politici giovanili più importanti e storicamente da dove arrivano i futuri dirigenti del Pd sui territori e a livello.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Simone Emili è il nuovo segretario dei giovani democratici umbri facebook

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