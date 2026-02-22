Famiglia nel bosco genitori attaccano psicologa giovane e inesperta per i test sulla coppia | la replica

Una famiglia nel bosco ha contestato la psicologa incaricata dei test sulla coppia, sostenendo che fosse troppo giovane e inesperta. I genitori hanno sollevato dubbi sulla competenza della professionista, criticandone l’esperienza. La dottoressa Garrapetta ha risposto difendendo il proprio operato, spiegando di aver svolto il compito con professionalità. La discussione si è accesa durante un incontro tra le parti, portando alla luce tensioni tra i genitori e la professionista.

Prosegue lo scontro tra la “famiglia nel bosco” e le parti tecniche. Catherine e Nathan, sottoposti a perizia, hanato negativamente la psichiatra che li segue. A parlare è il consulente psichiatrico della coppia, che accusa la professionista di essere “giovane e inesperta” perché iscritta all’albo da “soli” tre anni. La dottoressa Valentina Garrapetta ha replicato: “Parla il mio curriculum”. Messa in dubbio la capacità dei professionisti Si è conclusa la perizia psichiatrica sulla “famiglia nel bosco”. Catherine, che ha dimostrato di essere “stanca” per tutta la situazione all’ingresso delle precedenti sedute, è stata sottoposta a diverse prove. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Famiglia nel bosco, i genitori cedono sulla scuola: sì alla maestra a casaUna famiglia nel bosco affronta una svolta nella gestione scolastica, con i genitori che decidono di affidare l'istruzione alla maestra a domicilio.

"Accertamenti psichici sui genitori": nuova verifica delle toghe sulla famiglia nel boscoIl Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha disposto verifiche sullo stato psichico dei genitori di una famiglia residente nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insieme; Ai miei figli zucchero, istruzione e siringhe: lo sfogo della mamma della famiglia nel bosco; Bimbi nel bosco, i genitori: La comunità chiude i piccoli a chiave per non farli andare dalla madre; Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.

Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insiemeIl Garante dell'infanzia ha chiesto che i bambini della famiglia nel bosco possano tornare con i genitori, che negli ultimi giorni hanno parlato alla stampa ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: un accanimento orrendo. Tra le altre cose, invitano la madre Catherine a spiegare i motivi per cui non condivide il comportamento delle istituzioni nei confronti della sua famiglia, poi usano le sue parole per dimostrare che è ostile! In realtà x.com