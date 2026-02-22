Famiglia nel bosco genitori attaccano psicologa giovane e inesperta per i test sulla coppia | la replica

Una famiglia nel bosco ha contestato la psicologa incaricata dei test sulla coppia, sostenendo che fosse troppo giovane e inesperta. I genitori hanno sollevato dubbi sulla competenza della professionista, criticandone l’esperienza. La dottoressa Garrapetta ha risposto difendendo il proprio operato, spiegando di aver svolto il compito con professionalità. La discussione si è accesa durante un incontro tra le parti, portando alla luce tensioni tra i genitori e la professionista.

Prosegue lo scontro tra la “famiglia nel bosco” e le parti tecniche. Catherine e Nathan, sottoposti a perizia, hanato negativamente la psichiatra che li segue. A parlare è il consulente psichiatrico della coppia, che accusa la professionista di essere “giovane e inesperta” perché iscritta all’albo da “soli” tre anni. La dottoressa Valentina Garrapetta ha replicato: “Parla il mio curriculum”. Messa in dubbio la capacità dei professionisti Si è conclusa la perizia psichiatrica sulla “famiglia nel bosco”. Catherine, che ha dimostrato di essere “stanca” per tutta la situazione all’ingresso delle precedenti sedute, è stata sottoposta a diverse prove. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Famiglia nel bosco, i genitori cedono sulla scuola: sì alla maestra a casaUna famiglia nel bosco affronta una svolta nella gestione scolastica, con i genitori che decidono di affidare l'istruzione alla maestra a domicilio.

"Accertamenti psichici sui genitori": nuova verifica delle toghe sulla famiglia nel boscoIl Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha disposto verifiche sullo stato psichico dei genitori di una famiglia residente nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti.

Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insiemeIl Garante dell'infanzia ha chiesto che i bambini della famiglia nel bosco possano tornare con i genitori, che negli ultimi giorni hanno parlato alla stampa ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it