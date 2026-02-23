I Florio una dinastia | nel weekend nel centro storico di Palermo torna il tour sui sovrani senza corona

Il ritorno del tour sui Florio nel centro di Palermo deriva dalla grande richiesta di conoscere la storia della famiglia e i loro palazzi. Durante il weekend, i visitatori possono entrare in alcune delle dimore più famose, come il Grand Hotel et Des Palmes, e scoprire aneddoti sulla vita dei loro membri. Le guide accompagnano i partecipanti tra le vie del quartiere, rivelando dettagli sulla presenza degli imprenditori nel tessuto cittadino. L'evento attira appassionati di storia e curiosi locali.

Nel weekend torna il viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Da piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio ebbero la drogheria e la prima casa. Proseguiremo poi per la città ottocentesca rivivendo la storia della Fonderia Oretea e dell'Esposizione Nazionale del 189192 per concludere al Teatro Massimo, vivida espressione della “Belle Époque”. Un viaggio nella storia attraverso la vita, le imprese e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e dell’alta società internazionali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

I Florio, una dinastia: nel weekend tour sui sovrani senza corona di PalermoSabato 7 e domenica 8 febbraio, Palermo apre le porte a un tour dedicato alla famiglia Florio.

I Florio, una dinastia: sabato torna il tour nel centro storico di PalermoSabato 10 gennaio alle 16:00, si svolgerà un tour nel centro storico di Palermo dedicato alla storia della famiglia Florio.

Argomenti discussi: Stefania Auci e il destino dei Florio costruito, non subìto; Gli ultimi leoni dei Florio Padri eroici figli sciagurati e matrimoni fatali tra gli splendori della Belle Époque.

