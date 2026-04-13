I Florio una dinastia | nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo
Nel fine settimana, nel centro storico di Palermo, si terrà un tour dedicato alla famiglia Florio, noto esempio di dinastia imprenditoriale. L'itinerario si svolgerà sabato 18 aprile alle 17 e domenica 19 alle 10:30, e permetterà di esplorare i luoghi della città legati alla storia e alle attività di questa famiglia. L'iniziativa offre un’occasione di approfondimento sulla presenza storica dei Florio nel quartiere.
Sabato 18 aprile alle 17 e domenica 19 alle 10:30, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico di Palermo torna il tour sui sovrani senza coronaNel weekend torna il viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.
Leggi anche: I Florio, una dinastia: nel weekend a Palermo torna il tour sui sovrani senza corona