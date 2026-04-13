I Florio una dinastia | nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo

Nel fine settimana, nel centro storico di Palermo, si terrà un tour dedicato alla famiglia Florio, noto esempio di dinastia imprenditoriale. L'itinerario si svolgerà sabato 18 aprile alle 17 e domenica 19 alle 10:30, e permetterà di esplorare i luoghi della città legati alla storia e alle attività di questa famiglia. L'iniziativa offre un’occasione di approfondimento sulla presenza storica dei Florio nel quartiere.