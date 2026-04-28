Operazione Mad Hatter 9 perquisizioni volte a contrasto pedopornografia online

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione contro la pedopornografia online, che ha coinvolto nove perquisizioni in diverse zone del paese. Durante le operazioni sono stati arrestati in flagranza di reato tre persone e altre sei sono state denunciate. L’intervento fa parte di un’azione volta a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico su internet.

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso una significativa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico su internet, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di 3 soggetti e la denuncia in stato di libertà di altri 6. L’indagine è frutto di una complessa e articolata operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. L’attività, iniziata nel 2024, ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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