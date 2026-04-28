I Cesaroni in picchiata | crollano gli ascolti vince Rai Uno

Nella serata televisiva, la fiction “I Cesaroni Il Ritorno” ha registrato un calo di ascolti, conquistando il 15,2% di share e circa 2.14 milioni di spettatori su Canale 5. Nel frattempo, su Rai Uno, la fiction “La Buona Stella” ha ottenuto una vittoria di share con circa 2 milioni di spettatori. I dati indicano un calo per la serie di Canale 5 rispetto alle precedenti puntate.

? Cosa sapere I Cesaroni Il Ritorno scende al 15,2% di share con 2.140.000 spettatori su Canale 5.. La fiction La Buona Stella su Rai Uno vince con 2.736.000 telespettatori ieri sera.. Ieri sera, 27 aprile 2026, i 2.140.000 spettatori che hanno seguito le vicende di Marco, Giulio, Walter e Mimmo su Canale 5 hanno registrato un calo di circa 160.000 persone rispetto all’appuntamento precedente, portando lo share della nuova stagione de I Cesaroni Il Ritorno al 15,2%. Il terzo capitolo di questo ritorno televisivo si è trovato a fronteggiare la concorrenza diretta di Rai Uno, dove la fiction La Buona Stella, con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca, ha raccolto 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I Cesaroni in picchiata: crollano gli ascolti, vince Rai Uno Notizie correlate I Cesaroni crollano in ascolti: la nostalgia non basta contro RaiLa seconda puntata del nuovo ciclo di I Cesaroni, trasmessa lunedì 20 aprile su Canale 5, ha registrato un calo significativo di spettatori rispetto... Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026. I Cesaroni crollano al 16.9% (2.301), vince La Buona Stella (16.9% – 2.741)Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.