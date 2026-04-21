La seconda puntata della nuova stagione di I Cesaroni, andata in onda lunedì 20 aprile su Canale 5, ha registrato un calo di ascolti rispetto alla prima. La trasmissione ha ottenuto un numero inferiore di spettatori rispetto alla puntata di debutto, evidenziando una diminuzione netta nelle presenze in prima serata. La serie, che aveva visto un buon riscontro iniziale, si trova ora ad affrontare un calo di pubblico.

La seconda puntata del nuovo ciclo di I Cesaroni, trasmessa lunedì 20 aprile su Canale 5, ha registrato un calo significativo di spettatori rispetto al debutto, segnando un distacco netto dai numeri della prima emissione. Mentre la serie con Claudio Amendola ha raccolto 2 milioni e 301mila ascolti, la mini serie La Buona Stella, prodotta dalla Rai, ha prevalso nella serata raggiungendo i 2 milioni e 741mila telespettatori. L’impatto dei numeri sulla narrazione della Garbatella. Il ritorno della storica saga familiare ambientata nel quartiere romano della Garbatella non sta procedendo secondo le aspettative iniziali in termini di tenuta del pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Cesaroni crollano in ascolti: la nostalgia non basta contro Rai

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