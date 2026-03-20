Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli | Vieni solo in prima serata seguici nel Daytime

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha criticato Adriana Volpe per la sua assenza nel programma, invitandola a partecipare anche nel daytime oltre alla prima serata. La conduttrice ha risposto chiedendo a Lucarelli di seguirla anche nelle altre fasce, sottolineando il suo ruolo nel reality. La discussione ha acceso l’atmosfera tra le due protagoniste dello show.

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per la scarsa presenza. La risposta della conduttrice, concorrente nella casa, non si fa attendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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