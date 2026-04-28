I Cesaroni Che amarezza! | Il revival della Garbatella tra veleni nel cast e la rivolta del web

La settima stagione de I Cesaroni sta creando scompiglio tra i fan italiani, con alcune polemiche legate al cast. Ogni lunedì sera, la famiglia protagonista torna in televisione, ma i dati sugli ascolti mostrano un calo rispetto alle attese. Intanto, sui social si moltiplicano commenti critici e reazioni di insoddisfazione, mentre il pubblico si divide tra chi segue con affetto e chi si mostra deluso.

La settima stagione de I Cesaroni sta dividendo il pubblico italiano. Ogni lunedì sera l’appuntamento con la famiglia più amata di Mediaset si rinnova, ma i numeri raccontano una storia diversa da quella sperata. Gli ascolti, pur dignitosi, non sono all’altezza delle aspettative e le ultime due puntate hanno registrato una flessione evidente. Claudio Amendola, attore e regista della serie, ha deciso di affrontare la questione senza filtri durante una diretta a Non è la tv, il format live di Fanpage.it. “ Ci aspettavamo che una parte di pubblico non trovasse le stesse cose che l’avevano portato a essere fan “, ha ammesso Amendola con la franchezza che lo contraddistingue.🔗 Leggi su Screenworld.it

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