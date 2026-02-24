scrubs il cast si riunisce per la premiere del revival che riprende 16 anni dopo

La reunion del cast di Scrubs si è verificata per la première del nuovo revival, a causa del grande entusiasmo dei fan per il ritorno della serie. Attori storici si sono presentati sul tappeto rosso, rievocando ricordi degli anni passati. Tra abiti eleganti e sorrisi, hanno condiviso momenti di nostalgia e aspettative per questa nuova avventura televisiva. La serata ha attirato numerosi appassionati pronti a rivivere vecchi ricordi.

La première del revival di Scrubs, che debutta più di quindici anni dopo, ha riportato sul red carpet un cast che sembra non aver mai lasciato il Sacred Heart. Il cast storico di Scrubs si è riunito a Los Angeles per la première del revival, sedici anni dopo. Tra volti iconici e nuovi ingressi, la serie promette di raccontare una medicina cambiata, senza rinunciare al cuore e alla comicità che l'ha resa cult. Il cast storico di Scrubs torna sotto i riflettori Lunedì sera, all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, il tempo ha fatto un curioso giro su se stesso. Sedici anni dopo l'ultima corsia percorsa insieme, il cast di Scrubs si è ritrovato per celebrare il ritorno di una delle comedy più amate della televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Scrubs: ecco il trailer ufficiale del revival!Il trailer della nuova stagione di Scrubs è stato pubblicato e mostra i protagonisti ormai adulti.

Scrubs, il revival in streaming su Disney+ ma la data d'uscita in Italia è ancora lontanaLa Disney+ ha annunciato che il revival di Scrubs sarà disponibile in Italia, ma la data di uscita rimane incerta.

SCRUBS Reboot Trailer Teaser (2026)

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torna Scrubs con una nuova stagione e il cast originale. Il trailer; Scrubs, il revival arriva su Disney+ il 25 marzo : ecco il trailer; Scrubs, il revival arriva anche in Italia: data di uscita e trailer della nuova stagione; Scrubs, finalmente il trailer ufficiale e la data di uscita del revival: J.D. e Turk nel caos.

Scrubs, il cast si riunisce per la premiere del revival che riprende 16 anni dopoLa première del revival di Scrubs, che debutta più di quindici anni dopo, ha riportato sul red carpet un cast che sembra non aver mai lasciato il Sacred Heart. movieplayer.it

Scrubs torna su Disney+: trailer e data del revival con il cast originaleIl Sacred Heart non è mai stato un vero ospedale: era una memoria condivisa. Un luogo mentale dove la medicina serviva soprattutto a parlare di amicizia, paura di crescere e fragilità mascherate da ... tg24.sky.it

Il cast di Scrubs durante la premiere del revival della serie - facebook.com facebook