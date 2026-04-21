‘I Cesaroni’ e la rivolta del web | Inizia troppo tardi

Negli ultimi giorni, il pubblico televisivo ha notato una diminuzione degli ascolti di 'I Cesaroni – Il Ritorno'. Secondo fonti di settore, il calo non sarebbe dovuto alla qualità della serie, ma piuttosto al cambio di orario di trasmissione. La scelta di programmarla più tardi rispetto alla sua collocazione precedente ha provocato reazioni contrastanti tra gli spettatori e sui social network.

(Adnkronos) – Il vistoso calo d'ascolto de 'I Cesaroni – Il Ritorno' non è questione di feeling ma d'orario di messa in onda. Sul web monta la protesta, dopo la seconda puntata vista da 2.301.000 spettatori con il 16,9% di share. Passato l'effetto sorpresa dell'esordio, che aveva ottenuto il 22,6% con 3.486.000, secondo molti telespettatori la fiction ha pagato una collocazione inadatta al pubblico delle famiglie. A giudicare dalla valanga di commenti sui social, il calo d'ascolto non è figlio di una delusione per la trama ma di un orario di messa in onda giudicato insostenibile. Sotto l'hashtag #icesaroni, che ha dominato le tendenze durante la serata, la protesta è unanime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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