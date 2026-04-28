‘I 7 Cervi’ di Sideri all’Alighieri La tragedia incontra Antigone

Questa sera alle 21, il teatro Alighieri ospita lo spettacolo ‘I 7 Cervi’, scritto e diretto da Eugenio Sideri. La rappresentazione narra la vicenda dei sette fratelli Cervi, antifascisti fucilati nel 1943 al poligono di tiro di Reggio Emilia, insieme a Quarto Camurri. L’opera si ispira alla tragedia dei protagonisti e richiama alcuni temi di Antigone, rievocando eventi storici e drammi familiari.

Il teatro Alighieri questa sera alle 21 accoglie ‘I 7 Cervi’, spettacolo scritto e diretto da Eugenio Sideri dedicato alla tragica vicenda dei fratelli Cervi, protagonisti della resistenza antifascista, fucilati nel 1943 al poligono di tiro di Reggio Emilia insieme a Quarto Camurri. Un racconto drammatico e poetico, che si intreccia con il mito arcaico di Antigone, per portare all’attenzione l’universale conflitto tra legge e coscienza. ‘I 7 Cervi’ è parte dell’omonimo progetto nato nell’ambito dell’ottantesimo anniversario dei funerali pubblici del 28 ottobre 1945, quando quella storia entrò definitivamente nella memoria collettiva della Resistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘I 7 Cervi’ di Sideri all’Alighieri. La tragedia incontra Antigone Notizie correlate Leggi anche: "Studio sull’Antigone": la tragedia di Sofocle in scena a Pianella Leggi anche: Da Antigone ad Aldrovandi: a ‘Splendida Cornice’ il racconto di una madre che ha cambiato il finale della tragedia Contenuti di approfondimento Si parla di: ‘I 7 Cervi’ di Sideri all’Alighieri. La tragedia incontra Antigone. ‘I 7 Cervi’ di Sideri all’Alighieri. La tragedia incontra AntigoneIl teatro Alighieri questa sera alle 21 accoglie ‘I 7 Cervi’, spettacolo scritto e diretto da Eugenio Sideri dedicato ... ilrestodelcarlino.it 'I 7 Cervi', aperta la chiamata pubblica per il Coro GrandeOttant'anni fa, il 28 ottobre 1945, una folla immensa accompagnò i feretri dei sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri lungo le strade di Reggio Emilia. Migliaia di persone, insieme alle autorità, ... ansa.it