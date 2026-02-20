Studio sull’Antigone | la tragedia di Sofocle in scena a Pianella
Per le domeniche dell’aratro, rassegna di Arotron, il 22 febbraio alle ore 17.30, negli spazi dell’ex asilo Sabucchi di Pianella, andrà in scena "Studio sull'Antigone - Prima Parte". L'evento, replicato sempre domenica 22 febbraio alle ore 20.45, si configura come un’immersione profonda nel processo creativo di uno spettacolo, portando il pubblico a stretto contatto con la genesi dell'opera sofoclea riletta attraverso la sensibilità contemporanea della compagnia. Il cuore di questa ricerca, guidata dal direttore artistico di Arotron, il doppiatore Franco Mannella, risiede nella materializzazione sonora della tragedia.🔗 Leggi su Ilpescara.it
