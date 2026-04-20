Il Comune di Monreale ha stanziato circa 2.440 euro per una campagna pubblicitaria su PalermoToday, in vista dei festeggiamenti per il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. La celebrazione, che coinvolge tradizioni religiose e processioni, si svolgerà dal 25 aprile al 3 maggio 2026. L’evento rappresenta un momento di particolare rilevanza per la comunità locale, con un programma di iniziative in preparazione delle commemorazioni.

Monreale – Quattrocento anni di fede, processioni e tradizione popolare. Monreale si prepara a celebrare il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso con un programma di eventi che animerà la città dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Per dare alla ricorrenza la visibilità che merita, il Comune ha deciso di puntare anche sulla comunicazione digitale, affidando una campagna pubblicitaria a PalermoToday. La determina dirigenziale n. 1712, firmata il 17 aprile 2026 dalla responsabile del procedimento Casimira Bonomo e dal funzionario Avv. Sara Valeria Sapienza, assegna l’incarico a Citynews — società con sede a Milano editrice di PalermoToday — per un importo di 2.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festeggiamenti Santissimo Crocifisso 2026: il Comune di Monreale spende 2.440 euro per pubblicità su PalermoToday

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