Festeggiamenti Santissimo Crocifisso 2026 | il Comune di Monreale spende 2.440 euro per pubblicità su PalermoToday
Il Comune di Monreale ha stanziato circa 2.440 euro per una campagna pubblicitaria su PalermoToday, in vista dei festeggiamenti per il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. La celebrazione, che coinvolge tradizioni religiose e processioni, si svolgerà dal 25 aprile al 3 maggio 2026. L’evento rappresenta un momento di particolare rilevanza per la comunità locale, con un programma di iniziative in preparazione delle commemorazioni.
Monreale – Quattrocento anni di fede, processioni e tradizione popolare. Monreale si prepara a celebrare il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso con un programma di eventi che animerà la città dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Per dare alla ricorrenza la visibilità che merita, il Comune ha deciso di puntare anche sulla comunicazione digitale, affidando una campagna pubblicitaria a PalermoToday. La determina dirigenziale n. 1712, firmata il 17 aprile 2026 dalla responsabile del procedimento Casimira Bonomo e dal funzionario Avv. Sara Valeria Sapienza, assegna l’incarico a Citynews — società con sede a Milano editrice di PalermoToday — per un importo di 2.🔗 Leggi su Monrealelive.it
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Film dei Festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di colonna Trani 2024 Parte 35 - facebook.com facebook