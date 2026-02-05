Louis Vuitton | Zendaya in perenne movimento con la sua Speedy celebra i 130 anni di Monogram

Zendaya si muove tra le strade di Milano con la sua Speedy, pronta a partecipare alla campagna celebrativa dei 130 anni del Monogram di Louis Vuitton. L’attrice ha indossato i prodotti della maison in un set di scatti che mettono in risalto la sua energia e il suo stile, mentre la maison festeggia un motivo che ha fatto la storia del marchio.

Una delle prime protagoniste di questo progetto - i cui nomi sono svelati in anteprima esclusiva da Vanityfair.it -, è Zendaya. Ambassador della Maison, l'attrice, catturata da Glen Luchford nella nuova campagna diretta da Roman Coppola, interpreta la Speedy, borsa nata nei primi anni Trenta come espressione di modernità e libertà di movimento. Originariamente concepita come un bagaglio morbido compatto e versatile, la sua forma flessibile, l'ampia chiusura a zip e le maniglie distintive catturarono ben lo spirito di una generazione in movimento. In tela Monogram dal 1959, da allora si è evoluta come una tela vivente per l'espressione artistica - dai graffiti audaci alle reinterpretazioni colorate -, riflettendo lo stile di vita dinamico di Zendaya.

