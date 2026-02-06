La star 29enne cambia hair look nella nuova campagna Louis Vuitton per i 130 anni del Monogram e riaccende il dibattito | gesto di libertà o trasformazione strategica?

Zendaya cambia look per la nuova campagna Louis Vuitton e fa discutere. La star di 29 anni sfoggia un taglio corto e riccio, deciso, che non passa inosservato. Molti si chiedono se sia un semplice cambiamento di stile o un messaggio di libertà rivolto alle donne di ogni età. La scelta di Zendaya ha già acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di moda.

C orto, riccio, deciso. Il nuovo taglio di Zendaya non è solo una scelta di stile ma un gesto di libertà che parla a donne di tutte le età. Nella campagna di Louis Vuitton che celebra i 130 anni del Monogram, l'attrice e ambassador della maison rinnova il proprio immaginario beauty. Zendaya e Robert Pattinson sono davvero pronti a sposarsi? Ecco il trailer di "The Drama" X Leggi anche › I tagli di capelli del 2026: dal Lily (Collins) bob al Long Dakota (Johnson) Il volto di un lusso che cambia, si alleggerisce e guarda avanti. Anche se un piccolo sospetto rimane: sarà un taglio vero o fake? Leggi anche › Somigliante o no? La 10a statua cera di Zendaya fa discutere L'ultimo colpo di testa di Zendaya.

