Hypercar con booster a razzo | lo scatto folle in soli 0,9 secondi

Un nuovo hypercar elettrico con booster a razzo è stato presentato in Silicon Valley. Questo veicolo può raggiungere i 100 kmh in appena 0,9 secondi grazie a un sistema di propulsione avanzato. La produzione di questa vettura è prevista per il 2027, secondo quanto annunciato dalla casa produttrice. L’auto si chiama Nebula Next 01 Jet Edition e si distingue per le sue prestazioni di accelerazione.

? Cosa sapere Dreame presenta la Nebula Next 01 Jet Edition con booster a razzo in Silicon Valley.. Il concept elettrico punta a 100 kmh in 0,9 secondi con produzione nel 2027.. Nella Silicon Valley, durante l’evento globale denominato Dreame Next, la società cinese Dreame ha svelato la Nebula Next 01 Jet Edition, un concept di hypercar elettrica capace di scattare da fermo a 100 kmh in soli 0,9 secondi grazie all’integrazione di booster a razzo. Il progetto, che nasce come evoluzione del precedente modello Nebula 1 dotato di 1.876 CV, segna l’ingresso ufficiale di Dreame nel mercato automobilistico, spostando il dell’azienda dai robot aspirapolvere e dagli elettrodomestici smart verso le prestazioni estreme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hypercar con booster a razzo: lo scatto folle in soli 0,9 secondi Notizie correlate Sebastien Ogier comanda il Rally di Spagna con soli 3.8 secondi su Oliver Solberg!Che battaglia! Sebastien Ogier chiude al comando il sabato del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026, ma la sfida con Oliver... In campo con soli sette calciatori e la partita dura pochi secondi: "Abbiamo subito una violenta aggressione"La denuncia della Polisportiva Gioiosa al termine del match di Eccellenza in casa del Vittoria. Una raccolta di contenuti Si parla di: Booster a razzo su una supercar elettrica: Dreame promette 0-100 in 0,9 secondi. Da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo: ecco la nuova hypercar cineseGli esperti di aspirapolveri Dreame mostrano la loro prima auto elettrica: un mostro con veri razzi e batterie allo stato solido ... msn.com Vittori a Miami con hypercar ibrida disegnata con PininfarinaVittori, nuova casa automobilistica con radici sia negli Stati Uniti che in Italia, debutta a Miami con il suo primo veicolo. Si tratta di una hypercar ibrida in edizione limitata, basata su un ... ansa.it