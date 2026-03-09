In campo con soli sette calciatori e la partita dura pochi secondi | Abbiamo subito una violenta aggressione

Durante una partita di Eccellenza tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa, sono stati in campo soltanto sette calciatori e il gioco si è interrotto dopo pochi secondi a causa di una violenta aggressione. La partita, che avrebbe dovuto durare più a lungo, si è fermata immediatamente dopo l'evento. Nessun dettaglio sulle conseguenze o sui responsabili è stato comunicato.

La denuncia della Polisportiva Gioiosa al termine del match di Eccellenza in casa del Vittoria. Si attende la decisione del giudice sportivo È durato solo pochi secondi il match tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa, valevole per il campionato di Eccellenza. Ieri la squadra messinese è infatti scesa in campo con solo sette calciatori, il limite minimo consentito dal regolamento. Ma subito dopo il calcio d'inizio, uno dei calciatori granata ha accusato un infortunio e ha abbandonato il campo, costringendo l'arbitro, il signor Federico Di Carlo della sezione di Palermo, a decretare la fine del match con largo anticipo. Ma quanto avvenuto avrebbe un clamoroso retroscena.