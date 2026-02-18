House of the Dragon 3 | ufficiale il ritorno a giugno su Sky e NOW

La terza stagione di House of the Dragon arriverà a giugno 2026 su Sky e NOW, conferma ufficiale. La notizia arriva dopo settimane di attesa e voci di corridoio, alimentate da alcune fughe di notizie dai set gallesi. Questa nuova stagione promette di portare nuove battaglie e alleanze tra i draghi e i signori di Westeros. Gli appassionati si preparano a rivivere le tensioni e i colpi di scena che hanno segnato la serie. La data di debutto si avvicina, e i fan attendono con ansia il ritorno.

La Danza dei Draghi sta per incendiare di nuovo i nostri schermi. Dopo mesi di speculazioni e leak dai set gallesi, Sky e HBO Max hanno rotto gli indugi confermando che la terza stagione di House of the Dragon debutterà a giugno 2026. La notizia arriva proprio mentre il fandom è in fermento per il finale di A Knight of the Seven Kingdoms, segnando un momento d'oro per gli amanti delle cronache di George R.R. Martin. Preparate i vessilli: il sangue e il fuoco tornano a dominare l'estate italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) In breve. Data di uscita: Debutto ufficiale fissato per giugno 2026.