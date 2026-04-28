Hotmail in crisi | migliaia di utenti bloccati in un loop di errori

Da circa un mese, migliaia di utenti Hotmail si trovano impossibilitati ad accedere ai loro account, bloccati in un ciclo continuo di errori. Nonostante diversi tentativi di reset delle password, il problema persiste e non viene risolto dai sistemi di Microsoft. La situazione ha causato disagi significativi a chi utilizza il servizio quotidianamente, senza che siano stati forniti aggiornamenti ufficiali o soluzioni definitive.

? Cosa sapere Migliaia di utenti Hotmail subiscono un blocco degli accessi da circa trenta giorni.. Il reset delle password non risolve il loop tecnico causato dai sistemi Microsoft.. Da circa un mese, migliaia di utenti con account Hotmail sono impossibilitati ad accedere alla propria posta elettronica su Outlook a causa di un errore persistente che segnala troppi tentativi falliti di accesso, nonostante le password inserite siano corrette. Il problema ha origine da un meccanismo di sicurezza che sembra bloccarsi in un loop infinito: chi prova a entrare riceve il messaggio di errore relativo alle credenziali errate; l’unica soluzione temporanea appare essere il reset della password, che però garantisce il funzionamento del servizio solo per poche ore prima che il blocco si ripresenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hotmail in crisi: migliaia di utenti bloccati in un loop di errori Notizie correlate Windows 11: Aggiornamento KB5077181 causa loop di riavvii, errori e problemi di rete per molti utenti. Microsoft indaga.Windows 11 nel Mirino: Cicli di Riavvio e Disagi Diffusi Dopo l’Aggiornamento KB5077181 Milioni di utenti Windows 11 in tutto il mondo si trovano a... Blackout Meta in Italia: migliaia di utenti bloccati su WhatsAppIl malfunzionamento dei principali servizi digitali di Meta ha colpito duramente la rete italiana nella mattinata di giovedì 9 aprile.