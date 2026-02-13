Windows 11 | Aggiornamento KB5077181 causa loop di riavvii errori e problemi di rete per molti utenti Microsoft indaga

Milioni di utenti di Windows 11 si ritrovano con il computer bloccato in un loop di riavvii dopo aver scaricato l’ultimo aggiornamento KB5077181. Molti segnalano errori e problemi di connessione di rete, mentre Microsoft sta ancora indagando sulla causa di questa instabilità diffusa. L’aggiornamento, che avrebbe dovuto migliorare il sistema, sta invece creando disagi e rallentamenti su diversi dispositivi.

Windows 11 nel Mirino: Cicli di Riavvio e Disagi Diffusi Dopo l’Aggiornamento KB5077181. Milioni di utenti Windows 11 in tutto il mondo si trovano a fronteggiare un’ondata di instabilità a seguito dell’installazione dell’aggiornamento KB5077181, rilasciato per portare il sistema operativo alla Build 26200.7840. Il problema, emerso con forza il 12 febbraio 2026, si manifesta con cicli di riavvio infiniti, errori di autenticazione e problemi di connettività, paralizzando l’operatività dei dispositivi e generando crescente frustrazione tra gli utenti. L’Allarme Scatta su Microsoft Learn. La prima segnalazione di anomalie è arrivata direttamente dalla community di Microsoft Learn, dove gli utenti hanno iniziato a descrivere un comportamento anomalo del sistema operativo dopo l’installazione dell’aggiornamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Windows 11

Microsoft ha annunciato che in Windows 11 non sarà più possibile usare i vecchi driver di stampa.

Gli utenti di Windows 11 si sono svegliati con Outlook bloccato e senza poter inviare o ricevere email.

Ultime notizie su Windows 11

