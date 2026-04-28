Hormuz L’offerta dell’Iran

Nelle ultime settimane si sono susseguite notizie riguardanti un possibile accordo tra l’Iran e gli Stati Uniti, che prevede la fine delle tensioni legate alla guerra contro l’Iran e il Libano. L’accordo comprende garanzie sul non riprendere degli attacchi, la revoca delle sanzioni statunitensi e la riapertura parziale dello Stretto di Hormuz. Inoltre, si parla di un’intesa condivisa sul programma nucleare.

La fine della guerra degli Usa contro l’Iran e il Libano accompagnata da garanzie che gli attacchi non riprenderanno, la revoca del blocco statunitense con la contestuale riapertura (a determinate condizioni) dello Stretto di Hormuz, e un accordo condiviso sul nucleare. Le ‘linee rosse’ tracciate da Teheran – un piano in tre fasi, affidato ai mediatori pachistani – sono state al centro della riunione convocata ieri da Donald Trump alla Casa Bianca. Nella Situation room, il presidente degli Stati Uniti ha riunito i suoi consiglieri di politica estera e per la sicurezza nazionale per cercare una via d’uscita allo stallo nei negoziati. La...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran blocca Hormuz: chi rischia di più

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