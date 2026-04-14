Iran petroliera cinese sfida il blocco e attraversa lo Stretto di Hormuz Gli Usa hanno respinto l' offerta di Teheran sull' uranio

Una nave portacontenitori con bandiera del Malawi, ma di proprietà cinese, ha attraversato lo Stretto di Hormuz, sfidando il blocco imposto nella regione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno rifiutato un’offerta di Teheran riguardante l’uranio. La navigazione della petroliera si inserisce in un quadro di tensioni tra Iran e altre potenze, mentre il governo americano mantiene la sua posizione sulla gestione del materiale nucleare.

Una petroliera battente bandiera del Malawi ma di proprietà cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz. Una sfida bella e buona dopo il blocco navale imposto da Donald Trump a seguito del fallimento dei colloqui di Islamabad. Partita da Sharjah (Emirati Arabi Uniti) naviga a pieno carico ed è diretta in Cina. Tensione altissima nell'intera zona. Il New York rivela un retroscena sul fallimento dei colloqui: LlIran avrebbe proposto una sospensione di cinque anni (come periodo massimo) per l'arricchimento dell'uranio, ma gli Stati Uniti sono stati fermi nel richiedere uno stop di almeno venti anni. Nonostante tutto si sta discutendo sull'eventualità di un nuovo incontro Usa-Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, petroliera cinese sfida il blocco e attraversa lo Stretto di Hormuz. Gli Usa hanno respinto l'offerta di Teheran sull'uranio Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook Guerra in Iran: petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz #guerrairan x.com