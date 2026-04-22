Dopo quasi due mesi di conflitto in Medio Oriente, si segnala che l’Iran sta affrontando una crisi economica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz, che ha portato a perdite di circa 500 milioni di dollari al giorno. Contestualmente, le autorità statunitensi hanno annunciato una tregua con Teheran senza fissare una data di conclusione, segnando un cambiamento nella strategia diplomatica.

Al cinquantaquattresimo giorno del conflitto in Medio Oriente, la strategia diplomatica statunitense ha preso una piega inaspettata con l’introduzione di una tregua senza una data di fine stabilita tra Washington e Teheran. Mentre il presidente Trump mantiene il controllo totale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, trasformando il blocco marittimo nel principale strumento di pressione, le dichiarazioni rilasciate tramite il social network Truth delineano un quadro di estrema fragilità economica per l’Iran. L’arma del blocco marittimo e le pressioni finanziarie su Teheran. La chiusura delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti rappresenta oggi il fulcro del potere negoziale in mano alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran al collasso: il blocco di Hormuz fa perdere 500 milioni al giorno

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