Nella notte, un attacco coordinato ha visto coinvolti militanti di Hezbollah e forze iraniane contro Israele, provocando danni significativi. Parallelamente, si intensifica la situazione nella regione con la presenza di forze russe che mostrano un crescente attivismo. La tensione tra le parti si manifesta in azioni dirette e operazioni militari che coinvolgono più attori nella zona.

L’attacco massivo e coordinato di Teheran e dei miliziani di Hezbollah di ieri sera contro Israele ha incenerito la propaganda corrente sul drastico degrado dell’arsenale bellico della controparte. Inoltre, il coordinamento segnala che Hezbollah non può essere lasciato fuori da un eventuale cessate il fuoco, in contrapposizione alle dichiarazioni delle autorità di Tel Aviv secondo le quali il conflitto libanese sarebbe proseguito anche dopo un’eventuale intesa con Teheran. Infine, ribadisce la resilienza di Hezbollah. Israele immaginava che la guerra precedente, i bombardamenti successivi – effettuati in violazione del cessate il fuoco – la distruzione dei tunnel e il disarmo, seppur limitato, della milizia sciita ad opera delle autorità libanesi avessero quasi eliminato le sue capacità militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

